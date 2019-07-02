Экономика
В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru 09:22
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками
Комсомольская правда09:03
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Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
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«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
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Наука
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Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
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Политика
Путин дал поручение на благо украинцев
Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
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Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России
На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
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Игры
Новый вид мух назвали в честь Короля Ночи
Обновлено вчера в 08:13
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В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
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Зарипов в рамках флешмоба открыл бутылку воды броском шайбы
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Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»
В эфире нового выпуска программы «Судьба человека» телеведущий решился на откровенное признание — он набрал вес из-за длительного курса лечения.
Обновлено в 07:00
Происшествия
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Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
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Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Политика
На Украину прибыла делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду
На Украину прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду.
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NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
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Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
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«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:30
Общество
Центр современного искусства передадут Пушкинскому музею до 2019 года
Министерство культуры передаст Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в ведение ГМИИ имени Пушкина до конца текущего года, сообщил во вторник, 2 июля, глава ведомства Владимир Мединский.
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