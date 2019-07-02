Экономика

В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru 09:22

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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В России предложили маркировать минеральную воду

Lenta.ru09:22

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

РИА Новости09:18

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Интерфакс08:58

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Московский Комсомолец09:03

Роспотребнадзор предложил «клеймить» минеральную воду для борьбы с подделками

Комсомольская правда09:03

В России предложили маркировать минералку

Газета.Ru09:09

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

ТАСС08:44
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Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
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Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
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Авто

Mitsubishi L200 вошел в тройку лидеров марки в России

На втором месте находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (353 авто), а замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 (221 ед.).
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В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
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Экономика

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На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
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На Украину прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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На Кипре упала российская ракета

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
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Центр современного искусства передадут Пушкинскому музею до 2019 года

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