с чего всё началось

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлеба. Сообщение ведомства приводит агентство «РИА Новости» 16 июля. Так, приобретать данный продукт следует только в магазинах, так как там созданы условия для его хранения.

Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба

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Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Здоровье В России сделают обязательной йодированную соль Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.

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