Экономика
РБКРоспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Ведомство исследовало более 300 тыс. партий минеральной воды, общим весом более 245 тыс. т. Нарушения (в том числе требований к нанесенной на упаковке маркировке) были выявлены в 135 партиях минеральной воды общим весом более 32 т. Чтобы вывести с рынка нелегальную продукцию, Роспотребнадзор также предложил ввести маркировку воды.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.РБКвчера в 14:58
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