Общество

РБКРБКРоспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

В Роспотребнадзоре на запрос не ответили. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.
РБКвчера в 14:58

Подробнее о событии

РБК: Роспотребнадзор хочет ввести маркировку БАД и спортивного питания

Коммерсантъвчера в 22:56

Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов

Российская газета03:27

Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов

ТАСС02:58

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Говорит Москва03:47

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов для борьбы с подделками

Daily Stormвчера в 15:48

РБК: Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Ведомостивчера в 15:28

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

РБКвчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Теннис

Медведев сравнил себя с Марреем и Джоковичем

Чемпионат 02:39
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме

Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Политика

Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Космос

Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру

Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Политика

Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Шоу-бизнес

38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом

38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Гаджеты

В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone

В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.
Snob.ru вчера в 15:38
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Москве

36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Космос

Глубинные потоки в недрах Сатурна оказались похожи на «мед»

Сильные ветры, известные как реактивные потоки, формируют на внешней стороне Сатурна полосы – похожие на те, что на Юпитере, но менее резкие, сообщает Physical Review Fluids.
МИР 24 вчера в 08:08
Футбол

Кононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня

Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.
News.ru 01:33
Культура

Самая масштабная картина Репина вернется в Русский музей в сентябре

Невские Новости 02:53
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Авто

Власти собираются увеличить транспортный налог

Счетная палата предлагает увеличить транспортный налог на дорогие машины не из перечня автомобилей с повышающим коэффициентом.
Автоновости дня 05:17
Армия и оружие

В акватории Черного моря запущена крылатая ракета

Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Происшествия

Пассажир пострадал от ножа агрессивного водителя в Невском районе

Конфликт между водителями Renault Logan и Audi произошел 29 августа в районе девяти часов вечера.
МР7.ру 04:14
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.
ТАСС 05:06
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Культура

Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим»

В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
РИАМО вчера в 14:04
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Дочь Варум и Агутина стала официанткой

Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное