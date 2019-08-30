Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

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В Роспотребнадзоре на запрос не ответили. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель.

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