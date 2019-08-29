Экономика

РБКРБКРоспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Ведомство исследовало более 300 тыс. партий минеральной воды, общим весом более 245 тыс. т. Нарушения (в том числе требований к нанесенной на упаковке маркировке) были выявлены в 135 партиях минеральной воды общим весом более 32 т. Чтобы вывести с рынка нелегальную продукцию, Роспотребнадзор также предложил ввести маркировку воды.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.
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Роспотребнадзор хочет ввести маркировку БАДов, воды и спортивного питания

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