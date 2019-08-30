Экономика

РБКРБКРоспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

В Роспотребнадзоре на запрос не ответили. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.
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Накануне.Ruвчера в 20:02

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Ведомостивчера в 15:28

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РБКвчера в 14:58
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Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

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Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

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За выход в четвёртый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.
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Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

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