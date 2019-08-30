Экономика
РБКРоспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
В Роспотребнадзоре на запрос не ответили. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.РБКвчера в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Киберспорт
У PlanetSide Arena появилась дата выхода в ранний доступ Steam
Игромания.ру вчера в 14:16
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Кино
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Теннис
Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым
За выход в четвёртый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.
Чемпионат 01:06
Здоровье
Из-за грозы больница Миасса осталась без электричества
В пятницу утром, 30 августа, из-за грозы больница №4 Миасса (Челябинская область) осталась без электроснабжения.
Урал-пресс-информ 00:00
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло в среду 28 августа на телеканале Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили порекомендовала Москве отказаться от принуждения в выстраивании отношений с другими странами.
Мойка78 28 августа в 04:21
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Кино
Бутылка вместо волшебной палочки. Что стало с актёрами из «Гарри Поттера»?
Руперт Гринт — Рон Уизли Руперт Гринт после "Гарри Поттера" продолжил актерскую карьеру, сыграв около десяти новых ролей.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Общество
Росстат рассказал о стоимости подготовки первоклассника к школе
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся родителям в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
News.ru вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Экономика
Югорское правительство поможет многодетным погасить ипотеку
Предполагается, что до конца данную помощь смогут получить более 1200 семей югорчан, На реализацию меры поддержки правительством региона в бюджете запланировано 840 миллионов рублей.
Московский Комсомолец Югра 02:19
Происшествия
В Купчино водитель легковушки сбил семилетнюю девочку
В правоохранительных органах сообщили, что водитель Nissan сбил семилетнюю девочку во дворе дома.
Ivbg.ru вчера в 23:58
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37