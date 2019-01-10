Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома
Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из домаГазета.Ru08:55
Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома. В пресс-службе ведомства сообщили, что планируется сформулировать требования к продуктам, которые можно приносить из дома.
Газета.Ru08:55
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Роспотребнадзор пообещал определить запрещенные для проноса в школу продукты
Московский Комсомолец09:33
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
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