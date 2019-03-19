Экономика
Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финансовых услугREGNUM 00:51
Более 250 млн рублей вернули потребители финансовых услуг через суды благодаря помощи Роспотребнадзора в 2018 году. За год было выявлено около 3,5 тыс. нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
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Более 250 млн руб. вернули с помощью Роспотребнадзора потребителям финансовых услуг в 2018 г
Агентство Москвавчера в 23:49
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