Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголяИзвестия 01:59

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию. Советы опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 23 июня.
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Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

РБК02:44

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

RT на русском01:57

Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

Народные новости01:57

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

ТАСС01:54

Будьте бдительны при выборе и употреблении алкогольной продукции

Глас Народа01:47

Названы правила выбора безопасного алкоголя

Газета.Ru01:33

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

РИА Новости01:15
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Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
Политика

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Первый Марш равенства в 2012 году был отменен из-за угроз, в 2014-м акцию опять отменили из-за того, что правоохранители не смогли обеспечить порядок на акции, но с 2016-го на мероприятия уже выходили сотни человек.
Обновлено в 00:04
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения

«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Авто

Немцы обзавелись новым фургоном Volkswagen для перевозки задержанных

Обновлено в 04:53
Футбол

Торрес объяснил свое решение завершить карьеру

35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Кино

Вачовски готовы снять новую «Матрицу»

По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.
Обновлено в 03:00
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев грубо нарушил правила авиакомпании из-за истерики Лу

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика

Президент Грузии вступилась за туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Кино

Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька

Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Космос

Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

Обновлено вчера в 07:30
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
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