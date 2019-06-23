Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголяИзвестия 01:59
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию. Советы опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 23 июня.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Политика
В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ
Первый Марш равенства в 2012 году был отменен из-за угроз, в 2014-м акцию опять отменили из-за того, что правоохранители не смогли обеспечить порядок на акции, но с 2016-го на мероприятия уже выходили сотни человек.
Обновлено в 00:04
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения
«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Футбол
Торрес объяснил свое решение завершить карьеру
35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Кино
Вачовски готовы снять новую «Матрицу»
По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.
Обновлено в 03:00
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
Обновлено вчера в 07:30
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04