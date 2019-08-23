Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге РоссииРИА Новости 05:02
В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. В ведомстве опровергли эти данные и заявили, что обстановка на юге стабильная.
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с чего всё началось
Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.Известиявчера в 17:01
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