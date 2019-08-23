Здоровье

Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге РоссииРИА Новости 05:02

В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. В ведомстве опровергли эти данные и заявили, что обстановка на юге стабильная.
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Комар на улице вязов: Юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней

Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
Известиявчера в 17:01

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Эпидемиолог РАН рассказал, из каких стран туристы привозят смертельную лихорадку в Россию

URA.Ru05:08

Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России

РИА Новости05:02

СМИ узнали о распространении в России тропических болезней из-за комаров

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Эпидемиологи предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров в России

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Роспотребнадзор опроверг распространение на Кубани комаров – переносчиков вирусов

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Комары на юге России могут принести вирусы Зика и лихорадки денге

РЕН ТВ02:08

Роспотребнадзор назвал причину распространения комаров на Кубани

ТАСС03:32
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Футбол

Игроки «Барселоны» недовольны тем, как Бартомеу ведёт переговоры по Неймару

Как отмечает источник, 27-летний бразилец находится в постоянном контакте с несколькими бывшими партнёрами по "Барселоне" и сообщил им о том, что максимальное предложение каталонского клуба для ПСЖ составило всего 140 млн евро, тогда как парижане требуют за Неймара 250 млн.
Обновлено вчера в 22:06
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На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье

Онколог перечислила 12 основных симптомов рака

Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Политика

Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной

Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
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С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

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Девять тысяч неисправных машин Mercedes-Benz застряли на территории старого аэропорта

Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено 21 августа в 17:03
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

Lamborghini показала тизер неизвестной модели

Lamborghini опубликовала в Instagram тизер новой таинственной модели с еще более таинственной надписью.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Политика

Guardian «признала» Крым российским

В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Транспорт

Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Политика

Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Обновлено в 04:00
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Сегодня Торрес проведет последний матч в профессиональной карьере

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В ближайшие три месяца новейший корабль российского флота проведет на Балтике.
Обновлено в 03:36
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
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Здоровье

Определен процент предпочитающих самолечение россиян

Каждый пятый россиянин избегает медиков, а 60 процентов предпочитают не ходить к врачам, а сами подбирают себе лекарства при болезни.
Обновлено в 03:21
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Киев засомневался в сохранении санкций против России

Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль

В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
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Экономика

Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома

Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
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Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
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Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
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На границе с Финляндией таможенники нашли в «Ситроене» 15 кг сыра

Одна из пассажирок захотела задекларировать 50 кг бытовой химии, однако таможенники нашли товары и у водителя.
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Гендиректор «Краснодара» обратился к болельщикам команды

Генеральный директор российского футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг обратился к болельщикам в связи со сложной кадровой ситуацией в команде.
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Армия и оружие

Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева

Обновлено вчера в 17:01
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