с чего всё началось

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности. Об этом заявил Роспотребнадзор. Специалисты санитарного ведомства советуют россиянам не доверять случайным источникам информации.

Политика Политика Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Происшествия Происшествия При обрушении угольной шахты в Китае погибли 19 человек В китайской провинции Шэньси при обрушении крыши угольной шахты погибли 19 человек.

Экономика Экономика «Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8% Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в первом квартале 2019 года, сообщил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

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Армия и оружие Армия и оружие ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС Израильская авиация атаковала два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Политика Политика В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.

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Армия и оружие Армия и оружие Бурея: на помощь пришли военные летчики

Происшествия Происшествия В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

Политика Политика Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.

Происшествия Происшествия В Иркутской области восстановлено движение после схода вагонов В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагонов.

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Здоровье Здоровье Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.

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