Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные профессииРоссийская газета 04:51

В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
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с чего всё началось

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
RT на русскомвчера в 23:04

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Названы самые опасные профессии для здоровья

Газета.Ru04:52

Названы самые опасные для здоровья россиян сферы деятельности

Lenta.ru03:31

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

РИА Новости02:20

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

РБК02:55

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии

Телеканал 360°01:13

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

Life.ruвчера в 23:11

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

RT на русскомвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Экономика

В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ

Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:51
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»

Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом».
Обновлено в 04:54
Политика

Словарь терминов российской агрессии составили на Украине

Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
Общество

В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля

Обновлено в 06:27
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды

Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Общество

Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона

Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Наука

Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 05:32
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Общество

В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
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