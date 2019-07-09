Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессииРоссийская газета 04:51
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
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с чего всё началось
В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.RT на русскомвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
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В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
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В России поднимут акцизы на вино
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Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ
Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
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В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Обновлено вчера в 18:23
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Джикия назначен капитаном «Спартака»
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»
Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом».
Обновлено в 04:54
Политика
Словарь терминов российской агрессии составили на Украине
Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
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Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
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В центре Тбилиси начались столкновения
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено вчера в 14:21
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Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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Общество
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
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В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
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Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
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В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
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