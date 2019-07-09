Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельностиРБК 02:55

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев подобных заболеваний, что на 3 тыс. меньше показателя 2013 года (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
RT на русскомвчера в 23:04

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Названы самые опасные профессии для здоровья

Газета.Ru04:52

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

Life.ruвчера в 23:11

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

РБК02:55

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

РИА Новости02:20

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии

Телеканал 360°01:13

Названы самые опасные для здоровья россиян сферы деятельности

Lenta.ru03:31

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

RT на русскомвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
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«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
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Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам.
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Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»

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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

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Экономика

Судебные приставы арестовали 92 тонны пива в Томской области

Судебные приставы в Томской области арестовали 92 тонны пива в счет погашения налоговых платежей одной из пивоваренных компаний.
Обновлено в 04:54
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено вчера в 11:49
Экономика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
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Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
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Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
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Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Apple вернула в App Store легендарную игру 11-летней давности

Купертинский гигант вернул в магазин игру Texas Hold’em — одну из первых игр для App Store. Конечно, Apple не просто вернула игру.
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Российское топливо для реактора на быстрых нейтронах отправлено в Китай

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Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд

Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м. Больше половины (52%) всех введенных площадей приходится на спекулятивные проекты.
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Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом

В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
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Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
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Общество

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Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
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Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
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Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

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Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
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Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
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Мэй поддержала посла Великобритании в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила «полную поддержку» британскому послу в США Киму Дарроку, которого раскритиковал американский президент Дональд Трамп.
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