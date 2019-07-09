В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

с чего всё началось

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев подобных заболеваний, что на 3 тыс. меньше показателя 2013 года (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

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