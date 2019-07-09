Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельностиРБК 02:55
По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев подобных заболеваний, что на 3 тыс. меньше показателя 2013 года (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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с чего всё началось
В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.). Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.RT на русскомвчера в 23:04
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Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Политика
Берлин «принял к сведению» сообщение о приглашении Зеленского в Минск
Берлин «принял к сведению» сообщение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского руководству Германии принять участие во встрече в Минске.
Обновлено в 05:40
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:53
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 06:51
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Московский иммунолог назвала самые аллергенные ягоды
Аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская перечислила наиболее и наименее аллергенные ягоды.
Обновлено вчера в 07:46
Космос
НАСА продлила «Вояджеру-2» жизнь на пару лет
Сотрудники НАСА, которые захотели продлить срок существования «Вояджера-2», решили отключить отопление оного из инструментов – детектора космического излучения.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
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Экономика
«Эконалог» на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Франция введет "эконалог на авиатранспорт" с 2020 года на все рейсы с территории страны, сумма будет различаться в зависимости от класса рейса, достигая 18 евро за полет, заявила французский министр транспорта Элизабет Борн, трансляцию ее выступления разместили в Twitter Елисейского дворца.
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Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+
Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
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Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
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