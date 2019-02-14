Роспотребнадзор может запретить россиянам иметь талию более 90 смАргументы недели вчера в 03:04

В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 сантиметра).

с чего всё началось

Мы изучаем пример других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Насколько он приемлем для России, для российских граждан, это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года.

Медики в России обеспокоены ростом числа россиян с ожирением. В Роспотребнадзоре задумались, как бороться с этим заболеванием, как приобщить людей к занятиям физкультурой и научить правильно питаться. В Японии, как известно, жителям страны незаконно иметь талию более 90 сантиметров.

Роспотребнадзор может запретить россиянам иметь талию более 90 см

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