Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 МартаИзвестия вчера в 23:59

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть. Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства, в первую очередь стоит покупать цветы с полураскрытыми бутонами.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

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