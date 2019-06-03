Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукцииREGNUM 01:58
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
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Более 19 тонн молока и молочной продукции изъял Роспотребнадзор в январе-марте
Агентство Москвавчера в 23:32
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