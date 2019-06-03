Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукцииREGNUM 01:58

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
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Роспотребнадзор выписал с начала года штрафов за некачественную молочную продукцию на сумму более 30 млн рублей

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ТАССвчера в 23:36

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Агентство Москвавчера в 23:32

В России за три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

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