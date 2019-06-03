Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукцииREGNUM 01:58
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина
Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Теннис
Мэдисон Киз прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Мэдисон Киз преодолела барьер 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Катержину Синякову, - 6/2, 6/4.
Обновлено в 06:44
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Футбол
Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Северная Осетия готовится принять форум «Армия-2019»
Впервые мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2019» пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол
Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»
Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль", хоть и выиграл Лигу чемпионов, не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»
Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов взял дочь от первого брака на семейный отдых
Несколько месяцев вокруг семьи Дмитрия Тарасова ходили неприятные слухи – мол, футболист оставил свою старшую дочь от первого брака без своей опеки.
Обновлено в 07:11
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56