Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервовКоммерсантъ 02:40

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции. По данным надзорного ведомства, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.

Общество Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж Утром король поп-сцены сводил детей в знаменитый на весь мир Эрмитаж. По словам Киркорова, дети уже во второй раз посещают музей.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Политика Неверов рассказал об интересе КНДР к российским самолетам Об интересе Северной Кореи к российским самолетам будет доложено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Политика ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.

Политика Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Экономика Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.

Происшествия В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков «В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".

Хоккей Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом» Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.

Спорт Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Происшествия В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод Как известно, Джоли и Питт были вместе с 2005 года, но поженились во Франции в 2014.

Политика В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Политика Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.

Шоу-бизнес Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Армия и оружие Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.