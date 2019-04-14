Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервовКоммерсантъ 02:40
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции. По данным надзорного ведомства, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Агентство Москвавчера в 23:49
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