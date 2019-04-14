Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервовРИА Новости вчера в 23:21

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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