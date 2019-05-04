Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктовРБК 01:42
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для граждан по выбору овощей и фруктов. Так, в службе советуют покупать такую продукцию только в установленных местах торговли и в случае необходимости требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде
Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца
Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Хави может стать главным тренером «Бетиса»
Нынешний главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинет клуб предстоящим летом.
Обновлено в 02:29
Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon
Обновлено вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Футбол
Владельцем «Хаддерсфилда» стал болельщик клуба
Хойл, который являлся владельцем клуба с 2009 года, привел команду к лучшему результату за последние 40 лет.
Обновлено в 02:33
Наука
Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере
Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.
Обновлено 02 мая в 04:58
Футбол
Роналду забил сотый гол головой в карьере
Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Переменная облачность и осадки ожидаются в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 4 мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:37
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка
Лазарев кровью «заплатил» за участие в Евровидении
Сергей Лазарев сдал кровь для участия в Евровидении. В правила международного песенного конкурса внесен новый пункт.
Обновлено 02 мая в 10:43
Происшествия
В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone
Apple – не закон В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей
«Витязь» продлил контракт с Семиным
Подмосковный «Витязь» подписал новый контракт с форвардом команды Александром Семиным.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Россия заявила о готовности поставлять Турции Су-57
Россия уже согласовала документы, разрешающие экспорт российских истребителей пятого поколения Су-57, и готова к переговорам с Турцией.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции
Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58