Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктовРБК 01:42

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для граждан по выбору овощей и фруктов. Так, в службе советуют покупать такую продукцию только в установленных местах торговли и в случае необходимости требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров.

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

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