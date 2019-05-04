Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктовРБК 01:42

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для граждан по выбору овощей и фруктов. Так, в службе советуют покупать такую продукцию только в установленных местах торговли и в случае необходимости требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты

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Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов

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Комсомольская правда01:09

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Известия00:06

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фруктов и овощей

Агентство Москва00:06

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

РИА Новостивчера в 23:51
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