Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктовРБК 01:42
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для граждан по выбору овощей и фруктов. Так, в службе советуют покупать такую продукцию только в установленных местах торговли и в случае необходимости требовать у продавца документы, подтверждающие качество товаров.
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Армия и оружие
Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер
Обновлено в 02:42
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади тысячу «квадратов»
Шесть гаражей и хозяйственных построек загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в селе Ракитное Хабаровского края из-за пала сухой травы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 04:59
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Петербурге загадочно погибли двое подростков
В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Трамп: Путин не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле
Президент России Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп 3 мая после телефонного разговора с российским лидером, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Здоровье
Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг
Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии
Обновлено вчера в 03:36
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Наука
В США тестируют украшения-контрацептивы
Обновлено 22 апреля в 20:01
Общество
Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами
Обновлено 02 мая в 09:39
Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади
Обновлено 02 мая в 09:39
Происшествия
Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Футбол
Роналду забил сотый гол головой в карьере
Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11