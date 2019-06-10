Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженогоКомсомольская правда 04:38
С наступлением лета и приходом аномальной жары мороженое стало еще популярнее. Роспотребнадзор решил дать несколько полезных советов по выбору этого лакомства, чтобы каждый легко мог отличить качественную продукцию от плохой.
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Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине
Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Энергетика
Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель
Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой
Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным
Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
«Это был ад»: Лариса Гузеева болезненно переживает смерть мамы
Лариса Гузеева в прошлом году потеряла свою маму, с которой была очень близка.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
В МГУ откроют 4 новых направления подготовки
В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Общество
Петербургский УФАС подозревает картель на 84 млн казенных рублей
Как сообщает пресс-служба ведомства, организации и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении картельного соглашения на 30-ти торгах по текущему ремонту нескольких районных администраций, школ, детских садов, поликлиник и других бюджетных учреждений на общую сумму, превышающую 84 млн руб.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Авто
УАЗ расширил список опций для модели «Патриот»
Обновлено в 01:55
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе.
Обновлено в 06:01
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05