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Транспорт Транспорт В Москве открылась станция метро «Беломорская»

Общество Общество ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.

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