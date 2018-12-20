Общество
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
РБКвчера в 22:35
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Как выбрать красную икру к новогоднему столу: рекомендации специалистов
Вести-Томск17 декабря в 04:31
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Транспорт
В Москве открылась станция метро «Беломорская»
Обновлено в 04:12
Общество
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза
В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - сообщается на официальном сайте Минздрава.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Россияне сократили расходы на подарки к Новому году
Половина россиян намерена потратить на подарки к Новому году в общей сложности не более 5 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса "Ромир".
Обновлено в 03:14
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии года
Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и объявил о самых доходных профессиях 2018 года.
Обновлено в 00:23
Общество
Астрономическая зима начнется с «холодного полнолуния»
Обновлено в 03:47
Транспорт
На дорогах России появится шумовая разметка
Обновлено в 01:34
Общество
Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей
Новогодние траты федеральных государственных органов и корпораций составят 141 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
Компенсационный дом для дольщиков построят в Новой Москве
Обновлено в 03:37
Общество
Росконтроль рекомендовал к покупке лишь 24 образца сыра из 112
Обновлено в 03:18
Общество
Собянин пообещал выплатить долги работникам хлебозавода «Черкизово»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный хлебозавод «Черкизово», работники которого устроили голодовку, передадут под управление комбинату «Черемушки».
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
Уличный художник Бэнкси опубликовал видео со своим новым граффити в Великобритании на своей странице в Instagram. https: / / www.instagram.com / p / BrkqwhnlNjR / На одной стене гаража изображен ребенок, ловящий снежинки ртом.
Обновлено вчера в 21:15
Транспорт
Электрички МЖД изменят расписание на новогодние праздники
Поезда Московской железной дороги изменят расписание в новогодние праздники, сообщает 20 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество
Цветные волосы и пирсинг разрешила бердским школьникам прокуратура
Некоторые положения приказа о внешнем виде волос, маникюре, макияже и пирсинге не соответствуют требованиям законодательства, Конституции и ущемляют права учащихся.
Обновлено вчера в 22:27