Общество
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
РБКвчера в 22:35
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Как выбрать красную икру к новогоднему столу: рекомендации специалистов
Вести-Томск17 декабря в 04:31
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт
Собянин открыл станцию метро «Беломорская»
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.
Обновлено в 03:32
Общество
В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза
В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Общество
Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года
Обновлено в 04:46
Общество
Более 200 елочных базаров открылись в Москве
Обновлено в 02:49
Здоровье
В Минздраве рассказали о младенческой смертности в России
"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - подчеркнули в Минздраве.
Обновлено в 03:44
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии года
Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и объявил о самых доходных профессиях 2018 года.
Обновлено в 00:23
Общество
Россияне сократили расходы на подарки к Новому году
Обновлено в 03:14
Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей
Новогодние траты федеральных государственных органов и корпораций составят 141 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
«Росконтроль» назвал марки поддельного сыра
Эксперты «Росконтроля» проверили сыр, продающийся на прилавках российских магазинов.
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Общество
Собянин пообещал выплатить долги работникам хлебозавода «Черкизово»
Обновлено вчера в 10:42
Транспорт
Электрички МЖД изменят расписание на новогодние праздники
Поезда Московской железной дороги изменят расписание в новогодние праздники, сообщает 20 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество
Севастополь получил акции аэропорта Симферополь
Правительство Севастополя внесло в уставный капитал международного аэропорта Симферополь 775 миллионов рублей - сумму, предусмотренную в федеральной целевой программе развития Крыма на строительство гражданского сектора аэродрома Бельбек.
Обновлено в 05:05
Общество
Сегодня суд окончательно решит вопрос о закрытии цирка в Екатеринбурге
Свердловский облсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение Ленинского райсуда о приостановке работы цирка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба облсуда.
Обновлено вчера в 22:08