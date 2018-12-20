Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры
РБК
вчера в 22:35

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
РБКвчера в 22:35

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору красной икры

RT на русском01:14

Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшей красной икры

News.ru00:51

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

ТАССвчера в 22:56

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

РИА Новостивчера в 22:54

Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

РБКвчера в 22:35

Роспотребнадзор рассказал, как выявить натуральную красную икру

Национальная служба новостей01:12

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: рекомендации специалистов

Вести-Томск17 декабря в 04:31
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Общество

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
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Транспорт

Собянин открыл станцию метро «Беломорская»

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.
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Общество

В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза

В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
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Общество

Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года

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Более 200 елочных базаров открылись в Москве

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В Минздраве рассказали о младенческой смертности в России

"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - подчеркнули в Минздраве.
Обновлено в 03:44
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии года

Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и объявил о самых доходных профессиях 2018 года.
Обновлено в 00:23
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Россияне сократили расходы на подарки к Новому году

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В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено вчера в 17:48
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Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей

Новогодние траты федеральных государственных органов и корпораций составят 141 млн рублей.
Обновлено в 02:45
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«Росконтроль» назвал марки поддельного сыра

Эксперты «Росконтроля» проверили сыр, продающийся на прилавках российских магазинов.
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Общество

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Обновлено вчера в 10:42
Транспорт

Электрички МЖД изменят расписание на новогодние праздники

Поезда Московской железной дороги изменят расписание в новогодние праздники, сообщает 20 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество

Севастополь получил акции аэропорта Симферополь

Правительство Севастополя внесло в уставный капитал международного аэропорта Симферополь 775 миллионов рублей - сумму, предусмотренную в федеральной целевой программе развития Крыма на строительство гражданского сектора аэродрома Бельбек.
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Сегодня суд окончательно решит вопрос о закрытии цирка в Екатеринбурге

Свердловский облсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение Ленинского райсуда о приостановке работы цирка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба облсуда.
Обновлено вчера в 22:08
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