Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.

Общество Общество ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.

Транспорт Транспорт На российских дорогах появится шумовая разметка В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

Общество Общество Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года Согласно информации Rabota.ru, наибольший рост заработных плат произошел в этом году в сфере IT - на 7,3%. В медицине и фармацевтике заработные платы выросли на 6,7%. У специалистов в сфере маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики зарплаты выросли на 6%, свидетельствуют данные портала Rabota.ru.

Общество Общество РБК оценил новогодние траты госструктур и корпораций в 141 млн рублей Закупки Росгвардии, в основном на детские новогодние подарки, оценены в 20,5 млн руб. Представитель структуры Валерий Грибакин уточнил, что закупка проводилась ФГУП "Охрана", а средняя стоимость новогоднего набора из игрушки и кондитерских изделий составит тысячу рублей.

Общество Общество Россияне снизили расходы на подарки к Новому году

Общество Общество Собянин пообещал выплатить долги работникам хлебозавода «Черкизово»

Здоровье Здоровье Младенческая смертность в России достигла исторического минимума Министерство здравоохранения РФ отметило снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года до исторического минимума, при этом наблюдается разная динамика по регионам.

Общество Общество На гараже в Британии появились новые граффити Бэнкси В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, передает Sky News.

Общество Общество Граждане России стали реже посещать Великобританию Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».

Транспорт Транспорт Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Общество Общество Прокуратура оспорила правила внешнего вида в школе Бердска Прокуратура города Бердска обнаружила нарушения в правилах, которые регламентировали внешний вид учащихся в школе № 9, где в ноябре ученицу не допустили до уроков из-за яркого цвета волос.

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Общество Общество Дом Дурасова на Покровском бульваре в Москве отреставрировали Особняк был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, позднее Алексей Дурасов надстроил третий этаж и обустроил просторный актовый зал.