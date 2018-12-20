Общество
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
РБКвчера в 22:35
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Как выбрать красную икру к новогоднему столу: рекомендации специалистов
Вести-Томск17 декабря в 04:31
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
Общество
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года
Согласно информации Rabota.ru, наибольший рост заработных плат произошел в этом году в сфере IT - на 7,3%. В медицине и фармацевтике заработные платы выросли на 6,7%. У специалистов в сфере маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики зарплаты выросли на 6%, свидетельствуют данные портала Rabota.ru.
Обновлено в 00:14
Общество
РБК оценил новогодние траты госструктур и корпораций в 141 млн рублей
Закупки Росгвардии, в основном на детские новогодние подарки, оценены в 20,5 млн руб. Представитель структуры Валерий Грибакин уточнил, что закупка проводилась ФГУП "Охрана", а средняя стоимость новогоднего набора из игрушки и кондитерских изделий составит тысячу рублей.
Обновлено в 00:22
Общество
Россияне снизили расходы на подарки к Новому году
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Собянин пообещал выплатить долги работникам хлебозавода «Черкизово»
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Министерство здравоохранения РФ отметило снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года до исторического минимума, при этом наблюдается разная динамика по регионам.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
На гараже в Британии появились новые граффити Бэнкси
В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, передает Sky News.
Обновлено в 00:33
Общество
Граждане России стали реже посещать Великобританию
Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 21:53
Транспорт
Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Прокуратура оспорила правила внешнего вида в школе Бердска
Прокуратура города Бердска обнаружила нарушения в правилах, которые регламентировали внешний вид учащихся в школе № 9, где в ноябре ученицу не допустили до уроков из-за яркого цвета волос.
Обновлено в 01:04
Общество
Япония решила возобновить коммерческий промысел китов
В 1986 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В России официально зарегистрирована новая порода собак
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Дом Дурасова на Покровском бульваре в Москве отреставрировали
Особняк был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, позднее Алексей Дурасов надстроил третий этаж и обустроил просторный актовый зал.
Обновлено в 00:55
Общество
«Росконтроль» назвал самые качественные сыры России
Специалисты «Росконтроля» опубликовали в Сети информацию по проведенному исследованию качества сыров на отечественном рынке.
Обновлено в 02:29