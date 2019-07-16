Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлебаИзвестия 03:42

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлеба. Сообщение ведомства приводит агентство «РИА Новости» 16 июля. Так, приобретать данный продукт следует только в магазинах, так как там созданы условия для его хранения.
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«Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия»,— говорится в сообщении на сайте
 Роспотребнадзора.
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