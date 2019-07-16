с чего всё началось

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлеба. Сообщение ведомства приводит агентство «РИА Новости» 16 июля. Так, приобретать данный продукт следует только в магазинах, так как там созданы условия для его хранения.

Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба

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