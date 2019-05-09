Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею
Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Игры
В RAGE 2 оружие BFG 9000 появится только в премиальных версиях игры
Менеджер сообщества Bethesda сообщил на Reddit, что оружие BFG 9000 из серии игр DOOM не добавят в обычную версию игры.
Обновлено в 02:19
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено 07 мая в 01:33
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы
Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет больше «Локомотива» в случае невыхода в ЛЧ
«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу и получил €3,3 млн, а ЦСКА, кажется, 22-м (€11 млн).
Обновлено в 06:50
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя сына
Впервые новоиспеченные родители показали миру своего новорожденного сына 8 мая.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Политика
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ стал командующий Северным флотом Евменов
Евменов был назначен командующим Северным флотом в апреле 2016 года.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36