Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

РБК02:17

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Телеканал 360°01:21

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

РИА Новости00:04

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

RT на русском01:17

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от действий мошенников

Агентство Москва00:41

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Коммерсантъ00:24

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Известия01:19
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Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в восточном направлении

Обновлено в 06:01
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»

ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе

Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество

Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте

Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Хоккей

Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею

Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В Киеве началась акция «Бессмертный полк»

Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Игры

В RAGE 2 оружие BFG 9000 появится только в премиальных версиях игры

Менеджер сообщества Bethesda сообщил на Reddit, что оружие BFG 9000 из серии игр DOOM не добавят в обычную версию игры.
Обновлено в 02:19
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено 07 мая в 01:33
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы

Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет больше «Локомотива» в случае невыхода в ЛЧ

«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу и получил €3,3 млн, а ЦСКА, кажется, 22-м (€11 млн).
Обновлено в 06:50
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя сына

Впервые новоиспеченные родители показали миру своего новорожденного сына 8 мая.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено вчера в 13:03
Политика

На Красной площади в Москве прошел парад Победы

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Общество

В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ стал командующий Северным флотом Евменов

Евменов был назначен командующим Северным флотом в апреле 2016 года.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
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