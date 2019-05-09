Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

Футбол Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси» Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Башкирии Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Экономика ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Кино В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов» Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.

Происшествия В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.

Шоу-бизнес Юлию Волкову перестали узнавать из-за уколов красоты В Сети бурно обсуждают внешность бывшей солистки группы «t.A.T.u.» Юлии Волковой.

Авто В продажу выходит новое поколение Honda Civic По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.

Политика Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.

Авто Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP Мировые производители при разработке своих моделей стремятся сделать авто как можно более безопасным как для самого владельца, так и для его пассажиров и даже пешеходов в случае дорожной аварии.

Политика Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.

Футбол Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании» Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.

Общество На Екатеринбург обрушился ливень с градом В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.

Футбол «Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.

Происшествия В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.

Здоровье Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.

Политика Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.

Политика Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Гаджеты Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10 В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.