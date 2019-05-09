Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Политика
Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина
Обновлено в 07:44
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Футбол
Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Башкирии
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Обновлено в 05:37
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения
Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено вчера в 15:07
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Омске на заводе пластмасс произошел пожар
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Юлию Волкову перестали узнавать из-за уколов красоты
В Сети бурно обсуждают внешность бывшей солистки группы «t.A.T.u.» Юлии Волковой.
Обновлено в 09:03
Авто
В продажу выходит новое поколение Honda Civic
По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Авто
Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP
Мировые производители при разработке своих моделей стремятся сделать авто как можно более безопасным как для самого владельца, так и для его пассажиров и даже пешеходов в случае дорожной аварии.
Обновлено в 08:10
Политика
Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Футбол
Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»
Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.
Обновлено в 04:55
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Политика
Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23