Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17

Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста о правилах поведения для защиты от мошенников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

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