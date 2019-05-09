Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17

Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста о правилах поведения для защиты от мошенников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

RT на русском01:17

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Телеканал 360°01:21

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Известия01:19

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

РБК02:17

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от действий мошенников

Агентство Москва00:41

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Коммерсантъ00:24

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

РИА Новости00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поделилась фотографией без макияжа

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева очень редко делятся с поклонниками совместными фотографиями.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 00:42
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Экономика

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество

В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»

В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асо

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Не менее девяти человек пострадали в результате атаки в центре Кабула

Обновлено вчера в 04:48
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное