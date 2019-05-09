Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы
Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
10 легендарный автомобилей Ferrari
Обновлено в 00:32
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено вчера в 06:24
Культура
В Ханое ко Дню Победы показали новый российский фильм «Крик тишины»
Показ нового российского художественного фильма "Крик тишины", приуроченный к 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в среду вечером в Ханое.
Обновлено в 00:41
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили сроки в колонии общего режима
Александр и Кирилл Кокорины осуждены на 1 год 6 месяцев колонии, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Глава МИД ФРГ поблагодарил освободителей Европы от фашизма
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» завершится летом 2022 года
Реконструкция домашнего стадиона футбольного мадридского куба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет проводится в течение 39 месяцев и завершится в августе 2022 года, сообщает 9 мая официальный сайт «Реала».
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в Нью-Йорке
18 апреля полиция в Нью-Йорке задержала мужчину, который пытался войти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено вчера в 16:13
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Политика
Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной независимости
Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной независимости и подтвердил, что Россия будет прилагать усилия для урегулирования в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В подмосковной «Пятерочке» сотрудник магазина избил покупателя
По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В Москве 9 мая ожидаются небольшой дождь и до 27 градусов тепла
Облачная погода с прояснениями ожидается 9 мая в Москве и Подмосковье, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске
Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Китай отказался от договорённостей с США по торговой сделке
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве, КНР направила Штатам проект торгового соглашения, в котором китайское правительство отказалось почти от всех достигнутых ранее в ходе переговоров договорённостей.
Обновлено вчера в 06:49