Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенниковRT на русском 01:17

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от действий мошенников

Агентство Москва00:41

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Телеканал 360°01:21

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Известия01:19

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

RT на русском01:17

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

РБК02:17

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Коммерсантъ00:24

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

РИА Новости00:04
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
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Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
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Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Обновлено в 02:04
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
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Политика

Путин поздравил ветеранов с годовщиной освобождения Севастополя

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Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Экономика

Доход главы Чувашии в 2018 году вырос более чем на 1 млн рублей

Доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году увеличились более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2017 годом, в том числе благодаря компенсации за не использованный в течение четырех лет отпуск.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки в колонии

Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий признаны виновными в хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
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Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
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Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Общество

Кот съел осу и обрел популярность в сети

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Происшествия

О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер

Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Крылатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Евгения Крылатова, ушедшего из жизни в среду.
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Гаджеты

Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Таисия Повалий представила фото в чувственном образе

Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Политика

Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны

Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

Обновлено вчера в 18:20
Общество

Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
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Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
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Росгвардейцы пройдут на параде в столице с новыми автоматами АК-200

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Ученые из Института онкологических исследований в Лондоне выяснили, что при наличии определённой генетической мутации страдающие от рака простаты мужчины имеют более чем в три раза высокий риск смерти.
Обновлено 07 мая в 04:26
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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

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Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
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При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
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