Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дниРБК 01:56

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева. Соответствующая памятка размещена на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

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