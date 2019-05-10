Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дниРБК 01:56

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева. Соответствующая памятка размещена на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

РИА Новости02:56

Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты

Агентство Москвавчера в 22:09

Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

Телеканал 360°01:42

Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

ТАСС00:43

Роспотребнадзор рассказал, как питаться в жару

РЕН ТВвчера в 23:39

Роспотребнадзор призвал отказаться от мяса и алкоголя в жару

Москва 24вчера в 23:25

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

РБК01:56
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты

Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Россиянина задержали на Шри-Ланке за видеосъёмку

Силовики Шри-Ланки задержали в городе Галле гражданина России за несанкционированную видеосъёмку. Он использовал для этого квадрокоптер.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты

Инсайдер объявил о выходе смартфонов с уникальным дизайном

Инсайдеры озвучили в соцсети Twitter данные, что новейшие технологии существенно скорректируют нынешнее представление о дизайне смартфонов.
Обновлено в 01:24
Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправятся в колонию

Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Общество

Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу

В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Россия обозначила свою позицию по инциденту в Керченском проливе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию с отказом России участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе.
Обновлено 07 мая в 12:56
Общество

В России увеличилось количество преступлений против иностранцев

Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Обновлено в 04:06
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии

Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.
Обновлено в 02:33
Политика

Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.
Обновлено вчера в 16:15
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