Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктовРоссийская газета 02:53
Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, специалисты советуют потребителям покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелась сухая трава
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Обновлено вчера в 17:07
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Культура
Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион
Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе 14 мая.
Обновлено в 09:43
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Российский крейсер «Адмирал Нахимов» поразил американцев
Журналисты американского издания Military Watch оценили предстоящую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".
Обновлено в 08:55
Здоровье
Доктор Мясников: «Русским пора прекратить себя разрушать...»
Своими, безусловно ценными наблюдениями о различных системах здравоохранения, о своей профессии и о болезнях Мясников и поделился с читателями.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»
Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС
Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Известная российская актриса Анна Михалкова трогательно поздравила своего сына Андрея с днем рождения.
Обновлено в 08:51
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от домашнего поражения в дерби с «Торино»
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Россия стала мировым лидером по закупкам золота
Россия в первом квартале 2019 году стала крупнейшим покупателем золота по данным Всемирного совета по золоту (WGC), который, правда, не уточнил, о каких объемах закупок идет речь.
Обновлено 02 мая в 22:00
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53