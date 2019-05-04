Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктовРИА Новости вчера в 23:51
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
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Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
Обновлено вчера в 10:29
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ
"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы
По словам Копенкиной, кто-то любит строить дома и квартиры, покупать машины и ювелирные украшения, а ей нравится путешествовать.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп назвал позитивным обсуждение в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 15:24
ЖКХ
В Челябинске заканчивается отопительный сезон
Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено 02 мая в 09:53
Спорт
Кастер Семеня: «Я продолжу тренироваться и бегать»
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Момент взрыва на фабрике по производству пластика в США попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва на фабрике по производству пластика в США.
Обновлено в 01:40
Экономика
Убытки Avon стали сюрпризом для инвесторов. Акции обвалились на 10%
Выручка Avon снизилась на 14,8% и составила $1,2 млрд.
Обновлено 02 мая в 13:43
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича
Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Общество
Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов
Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Общество
Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая
По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Наука
Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере
Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.
Обновлено 02 мая в 04:58