Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктовРИА Новости вчера в 23:51
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Главу белорусского оператора связи «Белтелеком» задержали за взятку
Гендиректор белорусского государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов задержан по обвинению в получении взятки.
Обновлено в 05:41
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ
Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено вчера в 20:44
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 07:01
Гаджеты
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Авто
Hyundai Creta нового поколения снова замечен на тестах
Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время проводит финальные испытания для обновленной генерации кроссовера Creta.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ
В матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе сборная Литвы переиграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. Благодаря такому исходу сборная Казахстана досрочно обеспечила себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Наука
Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов
«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Общество
Проект «Жить» запустил сервис «Бессмертный полк онлайн»
Социальный интерактивный проект "Жить" в преддверии Дня Победы запустил сервис "Бессмертный полк онлайн".
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Авто
Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12