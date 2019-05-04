Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктовРИА Новости вчера в 23:51

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

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