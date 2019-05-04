Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктовРИА Новости вчера в 23:51

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты

Телеканал 360°01:57

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

РБК01:42

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

РИА Новостивчера в 23:51

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору овощей и фруктов

ТАСС00:06

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Известия00:06

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фруктов и овощей

Агентство Москва00:06

Роспотребнадзор разработал рекомендации выбора овощей и фруктов

Комсомольская правда01:09
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