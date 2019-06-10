Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженогоРБК 01:23

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое и на что обращать внимание перед покупкой. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественное мороженое

ФАН01:08

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

RT на русском00:30

Россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое

Летидор04 июня в 02:02

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе мороженого

РИА Новости00:18

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору мороженого

ТАССвчера в 23:33

Роспотребнадзор выпустил инструкцию по выбору мороженого

Говорит Москва01:49

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

РБК01:23
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На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна

Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
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Технологии

«А101» внедряет облачную платформу управления строительными проектами

Девелоперская группа "А101" начала внедрение облачной платформы датацентричного управления строительными проектами, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 05:24
Политика

Партия Зеленского стала лидером рейтинга

Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика

Глава правительства Астраханской области ушел в отставку

Отставка исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова по собственному желанию была сегодня удовлетворена врио губернатора региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
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«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Сообщается, что «Порту» собирается в ближайшее время предложить «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР

Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Политика

Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 07:40
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления

Обновлено в 07:38
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Космос

Противостояние Юпитера: 10 июня полосатый гигант сблизится с Землёй

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Обновлено в 00:29
Общество

Жители российского города массово захотели бежать в Канаду

Обновлено в 07:36
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Здоровье

Минздрав рассказал россиянам о способах не потолстеть летом

Минздрав дал советы россиянам, как предотвратить ожирение. Для того чтобы не набрать лишний вес летом, нужно есть полезную еду и высыпаться.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Общество

Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
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