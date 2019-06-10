Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженогоРБК 01:23
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое и на что обращать внимание перед покупкой. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Технологии
«А101» внедряет облачную платформу управления строительными проектами
Девелоперская группа "А101" начала внедрение облачной платформы датацентричного управления строительными проектами, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 05:24
Политика
Партия Зеленского стала лидером рейтинга
Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Отставка исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова по собственному желанию была сегодня удовлетворена врио губернатора региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша
Сообщается, что «Порту» собирается в ближайшее время предложить «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР
Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Политика
Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Обновлено в 07:40
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Космос
Противостояние Юпитера: 10 июня полосатый гигант сблизится с Землёй
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Обновлено в 00:29
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Обновлено в 07:36
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Здоровье
Минздрав рассказал россиянам о способах не потолстеть летом
Минздрав дал советы россиянам, как предотвратить ожирение. Для того чтобы не набрать лишний вес летом, нужно есть полезную еду и высыпаться.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы
Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51