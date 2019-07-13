Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено вчера в 09:23
Здоровье
В Псковской области с 15 июля начинает работать портал медуслуг
Обновлённый портал k-vrachu.pskov.ru заработает с 15 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Культура
Александра Панайотова атаковал мужчина с ножом
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Спорт
Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ
Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Барселона» решила не платить за Неймара
Каталонский клуб не желает платить за бразильца, поэтому руководство предложило парижанам выбрать трех футболистов для обмена.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08