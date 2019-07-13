Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Газета.Ru02:25

Роспотребнадзор дал советы по выбору грибов

Московский Комсомолец03:19

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов

ТК Звезда02:59

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

РБК04:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке грибов

РЕН ТВ02:02

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности при сборе, приготовлении и заготовке грибов

Агентство Москва02:02

Бердчанам: Не покупайте свежие грибы на стихийных рынках!

Бердск онлайнвчера в 04:37
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

Обновлено вчера в 09:23
Здоровье

В Псковской области с 15 июля начинает работать портал медуслуг

Обновлённый портал k-vrachu.pskov.ru заработает с 15 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Культура

Александра Панайотова атаковал мужчина с ножом

Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Михаил Шац назвал отношения с Татьяной Лазаревой компромиссом

Обновлено в 00:42
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Турция объявила о новой антитеррористической операции в Ираке

Обновлено в 04:26
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

На Пискарёвском проспекте иномарка наехала на открытый люк и вспыхнула

Обновлено в 03:02
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Спорт

Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ

Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Баскетбол

Леброн Джеймс продолжит выступать в «Лейкерс» под своим номером

Обновлено в 01:08
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

«Барселона» решила не платить за Неймара

Каталонский клуб не желает платить за бразильца, поэтому руководство предложило парижанам выбрать трех футболистов для обмена.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
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