Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Бердчанам: Не покупайте свежие грибы на стихийных рынках!

Бердск онлайнвчера в 04:37

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

ТАСС05:16

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

РБК04:32

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Газета.Ru02:25

Роспотребнадзор дал советы по выбору грибов

Московский Комсомолец03:19

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать грибы

Коммерсантъ07:30

Роспотребнадзор напомнил жителям Ленобласти шесть главных «правил грибника»

Невские Новости10 июля в 13:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Обновлено вчера в 23:16
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Рейс из Ларнаки в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

В субботу, 13 июля, стало известно, что вылет рейса FV5704 авиакомпании «Россия» из Ларнаки в Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, поступившего от транспортного управления Кипра.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Гендиректор «112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрела

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Тыве погибли две семьи в затонувшем УАЗе

Стало известно, что погибшие направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщает информагентство со ссылкой на экстренные службы Бай-Тайгинского района Тувы - Они ехали в сторону чабанской стоянки, - сказал источник агентства.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Космос

Чем отличаются космические туры разных компаний

Обновлено в 07:49
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию на руке

Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Экономика

Правительство одобрило проект закона о валютных операциях

Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Обновлено в 07:34
Политика

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
Обновлено в 06:47
Общество

Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Абхазии погибла туристка из России

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

Обновлено в 04:53
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Единоборства

Девушку-бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания

Обновлено в 08:31
Общество

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Авто

Стали известны цены на обновленный Honda Civic Type R

Эксперты отмечают, что стоимость Honda Civic Type R почти сравнялась с ценой главного конкурента автомобиля на рынке США - Subaru WRX STI.
Обновлено в 03:44
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
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