Здоровье

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и употреблению грибовREGNUM 10:00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовила рекомендации по сбору и приготовлению грибов. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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