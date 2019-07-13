Здоровье
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и употреблению грибовREGNUM 10:00
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовила рекомендации по сбору и приготовлению грибов. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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