Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Роспотребнадзор объяснил, как выбирать грибы

Коммерсантъ07:30

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

ТАСС05:16

Роспотребнадзор напомнил жителям Ленобласти шесть главных «правил грибника»

Невские Новости10 июля в 13:17

Роспотребнадзор дал советы по выбору грибов

Московский Комсомолец03:19

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Газета.Ru02:25

Бердчанам: Не покупайте свежие грибы на стихийных рынках!

Бердск онлайнвчера в 04:37

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

РБК04:32
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Футбол

Судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

Арбитр Владимир Москалёв, обслуживающий матч 1-го тура чемпионата России «Спартак» – «Сочи», не назначил пенальти в ворота москвичей после грубой игры защитника хозяев в штрафной площади.
Обновлено в 13:40
Политика

Украина начала транспортировку американской нефти

Обновлено в 13:31
Политика

Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации

Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Политика

Немцы считают здоровье Меркель её личным делом

Большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Общество

«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа

Обновлено в 10:56
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Обновлено в 14:07
Гаджеты

Новинка Xiaomi Mi A3 нагло копирует смартфоны Huawei

Устройство сильно отличается от его предшественника, а по мнению пользователей Сети и вовсе нагло копирует смартфоны Huawei, ведь дизайн Mi A3 очень похож на дизайн Huawei P30.
Обновлено в 08:34
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Политика

Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе

Обновлено в 09:28
Космос

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:34
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Происшествия

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агента

По информации источника, решение было принято после заявления агента футболиста Мино Райолы, который сообщил, что в «МЮ» уже давно знают о желании его клиента сменить клуб, и заявил, что не видит в действиях Погба ничего предосудительного.
Обновлено в 07:58
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