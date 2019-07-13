Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Роспотребнадзор напомнил жителям Ленобласти шесть главных «правил грибника»
Невские Новости10 июля в 13:17
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Футбол
Судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
Арбитр Владимир Москалёв, обслуживающий матч 1-го тура чемпионата России «Спартак» – «Сочи», не назначил пенальти в ворота москвичей после грубой игры защитника хозяев в штрафной площади.
Обновлено в 13:40
Политика
Украина начала транспортировку американской нефти
Обновлено в 13:31
Политика
Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации
Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Политика
Немцы считают здоровье Меркель её личным делом
Большая часть опрошенных немцев считает, что состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель — её личное дело.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Новинка Xiaomi Mi A3 нагло копирует смартфоны Huawei
Устройство сильно отличается от его предшественника, а по мнению пользователей Сети и вовсе нагло копирует смартфоны Huawei, ведь дизайн Mi A3 очень похож на дизайн Huawei P30.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Политика
Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе
Обновлено в 09:28
Космос
«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:34
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
Обновлено в 02:41
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агента
По информации источника, решение было принято после заявления агента футболиста Мино Райолы, который сообщил, что в «МЮ» уже давно знают о желании его клиента сменить клуб, и заявил, что не видит в действиях Погба ничего предосудительного.
Обновлено в 07:58