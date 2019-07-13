Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Роспотребнадзор напомнил жителям Ленобласти шесть главных «правил грибника»
Невские Новости10 июля в 13:17
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Политика
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни
Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Политика
Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие
На нас опять напали, и вовремя. «Моральная война» все спишет
Против России развязана «моральная война» — без ультиматума, без высылки послов и наших олигархов на родину.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено 11 июля в 13:32
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48