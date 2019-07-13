Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать грибы

Коммерсантъ07:30

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

ТАСС05:16

Роспотребнадзор напомнил жителям Ленобласти шесть главных «правил грибника»

Невские Новости10 июля в 13:17

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Газета.Ru02:25

Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться покупными грибами

Вечерняя Москва02:19

Бердчанам: Не покупайте свежие грибы на стихийных рынках!

Бердск онлайнвчера в 04:37

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

РБК04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Обновлено в 06:39
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Политика

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Политика

Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве

Обновлено в 07:46
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Спорт

Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Политика

Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

На нас опять напали, и вовремя. «Моральная война» все спишет

Против России развязана «моральная война» — без ультиматума, без высылки послов и наших олигархов на родину.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

Обновлено в 05:11
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено 11 июля в 13:32
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное