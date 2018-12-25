Политика
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
RT на русском05:29
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В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей.
— Анна Попова, российский врачГазета.Ru 05:40
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Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Минобороны представило календарь на 2019 год
Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Спорт
Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы
В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:19
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии
Россия всегда выполняла все свои договоренности с Белоруссией, предоставляла ей скрытые субсидии и прямые кредиты, но сосед и союзник хочет только односторонних выгод, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии
Обновлено в 08:35
Происшествия
Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае
Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию
В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Политика
Главой Росприроднадзора стала Радионова из Ростехнадзора
Обновлено в 07:58
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте
Обновлено в 07:50
Транспорт
Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год
Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.
Обновлено в 04:14
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Навальный рассказал об угодьях, особняках и псарнях сенатора Клишаса
Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил материал о сенаторе Андрее Клишасе, который недавно отметился инициативой арестовывать на 15 суток за оскорбление представителей власти.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка
Обновлено в 02:38
Экономика
На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей
Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.
Обновлено в 05:47
Политика
Александр Лукашенко предложил не называть РФ братским государством
Лукашенко отметил, что Россию следует признать внешним партнером. Он акцентировал внимание, что он не назвал РФ братским государством.
Обновлено вчера в 14:31
Энергетика
В Кремле прокомментировали падение цен на нефть
Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Папа Римский призвал закончить войны на Украине и в Сирии
Папа Римский Франциск составил рождественское послание «Urbi et Orbi» (Городу [Риму] и миру), в котором выразил надежду на окончание военных конфликтов в мире.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Спорт
Тихонов назвал Шипулина вруном и лентяем
Шипулин завершил карьеру По словам чемпиона четырех Олимпиад, Шипулин «обленился» из-за своего тренерского коллектива, хотя должен был стать капитаном сборной России и, возможно, сильнейшим биатлонистом в мире, так как «потенциально» ничем не уступал, а кое в чем даже превосходил француза Мартена Фуркада.
Обновлено в 05:58
Политика
Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Энергетика
Россия добыла в 2018 году рекордный объем газа
«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты – 733 млрд кубических метров газа, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года», – приводит слова Новака РИА «Новости».
Обновлено в 08:10
Кино
Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24