Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановитьБИЗНЕС Online 01:35

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом говорится в материалах пресс-службы Роспотребнадзора.
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Темпы роста заражения ВИЧ снизились впервые за 14 лет

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ТАСС17 мая в 13:05
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Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

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Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

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Авто

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Зал краеведения Библиотеки Культурного Центра "Автоград" приглашает тольяттинцев на юбилейную выставку, посвященную 90-летию первого главного дизайнера Волжского Автомобильного Завода, архитектора, лауреата Премии Президента РФ в области литературы и искусства, почетного гражданина Тольятти Марка Демидовцева.
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске

В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.
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Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, да человека погибли, один пострадал.
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Транспорт

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На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

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Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона, о помолвке с которым было официально объявлено в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:28
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
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Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
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Общество

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Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

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Авто

Sikorsky HH-60W впервые взлетел

Американский военный вертолет Sikorsky HH-60W (Whiskey) Combat Rescue Helicopter (CRH) совершил первый полет.
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Происшествия

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Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио.
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На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
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Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Виктор Булатов: «Главное пожелание Кононова – ни в коем случае не отказываться от своей игры»

В июне Гапонов приехал в "Спартак-2" на просмотр.
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Наставник ЦСКА рассказал о переживаниях Капризова на ЧМ-2019

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