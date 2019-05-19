Здоровье
Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановитьБИЗНЕС Online 01:35
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом говорится в материалах пресс-службы Роспотребнадзора.
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