Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановитьБИЗНЕС Online 01:35

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом говорится в материалах пресс-службы Роспотребнадзора.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Музыка Лазарев считает, что не подвел Россию Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Единоборства Доминик Бризил: «Рефери рано остановил поединок» Американец Доминик Бризил, проигравший соотечественнику Деонтею Уайлдеру в бою за титул WBC, отметил, что рефери остановил поединок слишком рано.

Политика Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Шоу-бизнес Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Здоровье С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек "С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика SpaceX подала иск к правительству США Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Футбол «Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.

Политика Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».

Политика Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.

Космос NASA показало след от крушения космического корабля на Луне Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).

Происшествия Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).

Авто Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.

Авто Способы сэкономить на обслуживании автомобиля Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.

Религия Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.