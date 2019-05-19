Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановитьБИЗНЕС Online 01:35

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом говорится в материалах пресс-службы Роспотребнадзора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор

ФАН00:35

Распространение ВИЧ в РФ удалось остановить

News.ru03:03

В России впервые за 14 лет снизились темпы прироста заболеваемости ВИЧ

Взгляд.ру01:22

Темпы роста заражения ВИЧ снизились впервые за 14 лет

Вести.Ru03:22

В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ

Lenta.ruвчера в 21:38

В России удалось остановить распространение ВИЧ, заявили в Роспотребнадзоре

РИА Новостивчера в 20:13

Москва занимает одно из последних мест в России по заболеваемости ВИЧ

ТАСС17 мая в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Общество

Baijiahao (Китай): как русские — «воинственный народ» — пьют чай? Такое вы никак не могли себе представить! (Baijiahao)

Величественный Кремль и другие исторические здания представляют собой квинтэссенцию мудрости русского народа.
Обновлено в 02:00
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства

Доминик Бризил: «Рефери рано остановил поединок»

Американец Доминик Бризил, проигравший соотечественнику Деонтею Уайлдеру в бою за титул WBC, отметил, что рефери остановил поединок слишком рано.
Обновлено в 02:42
Религия

В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:05
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок

Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.
Обновлено в 04:28
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Политика

Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Космос

NASA показало след от крушения космического корабля на Луне

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено 16 мая в 11:04
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Опубликован топ-7 бюджетных японских кроссоверов с пробегом

Обновлено в 01:35
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено вчера в 11:09
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Авто

Способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.
Обновлено в 03:30
Музыка

Певец Дункан Лоуренс прокомментировал победу на Евровидении

Обновлено вчера в 21:04
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

Обновлено вчера в 08:15
Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

Обновлено в 04:29
Теннис

Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме

Обновлено вчера в 16:44
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Религия

Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге

Артист философски отнесся к ситуации и выложил пост в социальных сетях Российский артист Ефим Шифрин дал оценку происходящему в Екатеринбурге, задав риторический вопрос и предложив возможность строительства планетариев или новых станций метро по стране.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное