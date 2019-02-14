Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирениемREGNUM вчера в 01:36

Например, в Японии в рамках программы "Спасение нации" действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят "Метабо-закон", согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год.

с чего всё началось

Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования.

Японский опыт борьбы с ожирением рассмотрит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом заявила глава службы Анна Попова 14 февраля в интервью РИА Новости.

Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирением

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