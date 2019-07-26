Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Приказ опубликован (*pdf) на сайте ведомства.

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

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